Kartalkaya'daki yangında yaşamını yitiren gazeteci Nedim Türkmen ve ailesi son yolculuğuna uğurlandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybetti. Yangın faciasında ölenlerin arasında kendisinden uzun süre haber alınamayan Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, 18 yaşındaki kızı Ala Dora ve 22 yaşındaki oğlu Yüce Ata'nın da olduğu açıklandı. Nedim Türkmen'in diğer kızı Pelin Türkmen'in ise Kartalkaya'da olmadığı öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nedim Türkmen ve ailesi için bugün ikindi namazının ardından Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Türkmen'in yakınları ve sevenlerinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, milletvekilleri, Sözcü gazetesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BABASININ TABUTUNDAN AYRILMADI

Türkmen'in hayatta olan kızı Pelin Türkmen ise babasının tabutunun başından ayrılmadı. Orduspor taraftarı olan Nedim Türkmen'in tabutuna Orduspor forması konuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Türkmen ailesinin tabutlarına çiçekler atıldı. Cenazeler defnedilmek üzere Ihlamurkuyu Mezarlığı'na götürüldü.