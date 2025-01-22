Kartalkaya'daki Yangında 25 Kişiyi Kurtaran Otel Personeli Konuştu: Kefeni 37 Bin Liraya Satın Aldılar

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 25 kişiyi kurtaran otel personeli Halil Gümüş, yetersiz yangın sistemlerini eleştirerek, "İnsanlar burada kefenini 37 bin liraya satın aldı" diyerek vicdan azabı çektiğini belirtti.

Grand Kartal Otel'de dün meydana gelen yangında 76 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi.

Yangın faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıkmaya başladı. Gece yarısı çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıkları korku dolu anları anlattılar.Otel görevlisi Halil Gümüş, gece uyandıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla oteldeki yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi.Buldukları merdivenlerle konukları tahliye etmeye başladıklarını dile getiren Gümüş, "Üst katlardan tahliyeyi yapamadık çünkü bu bizim için çok zordu. Yorgan açmaya başladık. Atlamak isteyenler oldu, kendi imkanlarımızla atlamayı önlemeyi denedik. Çünkü 3 yaşındaki çocuk sallandırılıyordu, dumana maruz kaldı. İki ekibe bölünerek kendi imkanlarımızla müdahaleye başladık. Yaklaşık 25 kişi kurtardık." ifadelerini kullandı.

"YANGIN ALARMI OLSA BU KADAR İNSAN VEFAT ETMEZDİ"

İtfaiye gelene kadar arkadaşlarıyla konukları kurtarmaya çalıştıklarını anlatan otel personeli Kemal Gümüş ise o anlara ilişkin, "Birçok kişi kurtulmak için atladı. Bir hemşire arkadaşımız vardı, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Yangından korkup kendini aşağı attı." dedi. Yangının çok geç fark edildiğini söyleyen Gümüş, şöyle devam etti: "Bizim en çok zorumuza giden şeylerden bir tanesi de şu, 'mevzuata uygun' diyorlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi yangın merdiveni asla yok. Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor. Hani insanların çoğu zaten dumandan öldü. Dumandan ölmeyenler aşağı atladı. Korkudan aşağı atladılar zaten."

Yangın çıktığında otelde yaklaşık 240 kişinin konakladığını ifade eden Gümüş, "Tabiri caizse 37 bin liraya burada can pazarı yaşandı. İnsanlar burada kefenini 37 bin liraya satın aldı. Kendi kefenlerini. Burada benim vicdanım rahat değil, kaldı ki buranın sahibinin vicdanı rahat olsun." diye konuştu.