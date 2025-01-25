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Kartalkaya'daki Yangın Soruşturması Gazelle Resort'a Sıçradı
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Kartalkaya'da meydana gelen otel yangını sonrası, Gazelle Resort ve Spa Otel'inde de aynı ihmallerden dolayı 11 kişi gözaltına alındı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti ve gözaltına alınanlar arasında Halit Ergül de bulunuyor.

Kartalkaya'da yaşanan otel yangını dosyası, işletme sahibi Halit Ergül'ün sahibi olduğu ve aynı ihmallerin bulunduğu Gazelle Resort ve Spa Otel'ine sıçradı. Gazzelle'den de dosyaya ilişkin 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı yangına ilişkin gözaltına alınan 14 kişiden aralarında işletme sahibi Halit Ergül ile şirket genel müdürü Emir Aras'ın olduğu 9 kişi tutuklanmış, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı ihmallerin bulunduğu işletme sahibi Halit Ergül'ün Gazelle Resort ve Spa Otel'inden de 11 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Grand Otel'in muhasebe personelleri Cemal Özer ile Mehmet Salun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Gazelle Otel teknik personelleri Kadir Çelik, Tahsin Pekcan, Grand Kartal Otel'in teknik personelleri Murat Duman ve Gürkan Oskan, Grand Otel Teknik Personeli Bayram Utku ile Bahadır Bahar, Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat ve Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail Karagöz gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan ancak isimleri öğrenilemeyen Gazelle Resort ve Spa Otel'de çalışan 4 personel adliyeye getirildi. Jandarma ekipleri tarafından şahıslar adliyenin arka kısmındaki otoparktan savcılığa götürüldü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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