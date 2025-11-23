Haberler

Kartal'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Kartal sahilyolunda meydana gelen trafik kazasında hızla giden bir otomobil, önündeki araçlar ve motosiklete çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan ikisi otomobilde sıkıştı, motosiklet sürücüsünün ise durumu ağır.

Kartal sahilyolunda hızlı seyreden otomobil öndeki seyreden bir otomobil, minibüs ve motosiklete çarptı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza 02.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hızla seyir halindeki 34 ACD 177 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önde seyreden 34 GMP 794 plakalı otomobil ve 34 LAD 906 plakalı servis minibüsü ile 16 BCN 765 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu otomobildeki iki kişi araç içinde sıkıştı. Motosiklet sürücüsü, motosikleti ile karşı şeride uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsü de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yola dubalar dizerek trafik akışını kontrollü olarak tek şerit halinde sağladı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
