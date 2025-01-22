Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Kartal'da Toprak Kayması: Vatandaşlar Tahliye Edildi

Kartal'da Toprak Kayması: Vatandaşlar Tahliye Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen toprak kayması sonrası bir inşaat alanındaki vatandaşlar tahliye edildi. Olayın ardından güvenlik önlemleri alındı ve bina girişi kapatıldı.

Kartal'da yaşanan toprak kayması sonrası binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bina girişi şeritle kapatıldı.

Kartal Hürriyet mahallesi Lider Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. İnşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi. Sabah saatlerine kadar adreste yapılan çalışmalar sonrası 8 daireden oluşan binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Ekipler binanın girişini şeritle kapattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
img

Trump dönemi Filistin için yeni bir tehdit mi oluşturuyor?
img

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.