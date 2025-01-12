Kartal'da Servis Sürücüleri Trafiği Tehlikeye Attı

Kartal'da servis sürücülerinden trafiği tehlikeye atan hareket

İSTANBUL - Kartal'da servis minibüsü sürücüleri "Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, trafiği atlatmak için sola dönerek kaynak yaptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Kartal D-100 karayolu yanyolunda seyreden servis minibüsü sürücüleri, trafiği atlatmak uğruna diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye atarak " Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, yan yoldan D-100 karayoluna girmek için sola dönerek kaynak yaptı. Kaynak yapan sürücüler bu hareketleri ile hem trafik kurallarını çiğnedi hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.