Kartal'da Servis Sürücüleri Trafiği Tehlikeye Attı
İstanbul'un Kartal ilçesinde servis minibüsü sürücüleri, 'Sola Dönüş Yapılmaz' tabelasına rağmen trafiği atlatmak için tehlikeli bir şekilde sola dönerek trafik riskini artırdı. O anlar kameralarca kaydedildi.
Kartal'da servis sürücülerinden trafiği tehlikeye atan hareket
İSTANBUL - Kartal'da servis minibüsü sürücüleri "Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, trafiği atlatmak için sola dönerek kaynak yaptı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Kartal D-100 karayolu yanyolunda seyreden servis minibüsü sürücüleri, trafiği atlatmak uğruna diğer sürücüleri ve trafiği tehlikeye atarak " Sola Dönüş Yapılmaz" tabelasını görmelerine rağmen, yan yoldan D-100 karayoluna girmek için sola dönerek kaynak yaptı. Kaynak yapan sürücüler bu hareketleri ile hem trafik kurallarını çiğnedi hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.