Kartal'da polis merkezinde bir şahıs bekçiye saldırarak silahını almaya çalıştı

Kartal'da polis merkezinde bir şahıs, müracaatçı gibi davranarak yanında bulunan bekçinin silahını almaya çalıştı.

Kartal'da polis merkezinde bir şahıs, müracaatçı gibi davranarak yanında bulunan bekçinin silahını almaya çalıştı. Saldırgan, merkezdeki diğer bekçi ve polisler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, 11 Aralık günü saat 20.15 sıralarında Kartal Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliği'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. (28) isimli şahıs merkeze gelerek kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle otele yerleşmek istediğini beyan etti. Şahsa yardımcı olunması için yönlendirme çalışmaları yapıldığı sırada S.Ö. (28), çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan kişiye ait beylik silahını almaya çalıştı. Yaşanan olay üzerine saldırgana, polis merkezinde görevli personeller müdahale etti. Konuya ilişkin adli işlemler başlatılırken, S.Ö. tedavi altına alınmak üzere Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
