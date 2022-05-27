Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı - Haberler

Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı

İSTANBUL - Kartal'da TEM bağlantı yolunda seyir halinde olan ticari taksinin motor kısmında yangın çıktı. Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği taksideki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kartal'da TEM bağlantı yolunda Sultanbeyli istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. 34 TDV 58 plakalı Hyundai markalı ticari taksi sürücüsü Olcay Özer, seyir halindeyken bir anda otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark etti. Emniyet şeridine park ettiği otomobile müdahale edemeyen taksi şoförü, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ticari takside yolcunun bulunmaması ve taksi şoförünün aracını hemen emniyet şeridine çekmesiyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ticari takside büyük çapta maddi hasar oluşurken, yangından dolayı yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ticari taksinin çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Ticari taksi şoförü Olcay Özer, "Seyir halindeydim bir anda dumanlar yükseldi. Aracı emniyet şeridine çektim. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Çok şükür bizde bir şey yok. Yolcu yoktu zaten tektim" dedi.