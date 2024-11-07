Üye Girişi
Haberler

Kartal'da Kontrolden Çıkan Tır Evin Duvarına Çarptı

Kartal'da Kontrolden Çıkan Tır Evin Duvarına Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir tır, önce sokak direğine, ardından 2 katlı bir eve çarptı. Olayda tır şoförü hastaneye kaldırılırken, evdeki 2 kişi olası bir facianın eşiğinden döndü.

Kartal'da kontrolden çıkan tır önce sokak direğine, ardından 2 katlı bir eve çarptı. Hasar alan evdeki 2 kişinin farklı odada olması muhtemel bir faciayı önlerken, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Kartal Hürriyet Mahallesi Kaya Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Ayvaz'ın kullandığı, 34 YY 1980 plakalı yapı malzemesi yüklü tır, kontrolden çıkarak önce sokak üzerindeki aydınlatma direğine, ardından 2 katlı bir eve çarptı. Çarpmanın etkisiyle evin duvarında hasar oluşurken, tır kabininin bir kısmı evin içine girdi. Eve çarpan tırın şoförü ise kabin içinde sıkıştı. Yardıma koşan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı şoför Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sırasında ev içerisinde bulunan 2 kişinin farklı bir odada olması ise muhtemel bir faciayı önledi.

Olayı anlatan Orhan Demir, "Freni tutmamış, direğe vurup yavaşlamış, sonra eve girdi. Şoförün ayağı sıkışmış diye duyduk, şu anda kurtarmaya çalışıyorlar. Şoförün söylediğine göre fren tutmamış. Yan binadaydım, deprem oldu sanki" dedi.

Tırın çarptığı evin sahibi Nafiz Gülsoy ise, "Ben işteydim, komşu aradı 'Çabuk gel, evinize araba girdi' dedi. Öyle haberimiz oldu. Evde torunumla hanım vardı, mutfaktalardı. Allah korusun direkt girmemiş. Mutfağa girmemiş, yatak odasına girmiş" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Narin Güran cinayeti davasında ilk duruşma! Baba ağladı, annenin kıyafeti dikkat çekti

Narin Güran davasında tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısında

 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen 'Cinsel ilişki' itirafı

Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı

 Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?

Mahkeme başkanından Narin'in ağabeyine olay soru
Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt

Annesi ile amcası arasında ilişki var mı? Cevabı hakime özür diletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
GALATASARAY- TOTTENHAM MAÇI İZLE | Galatasaray- Tottenham maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 7 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 7 Kasım Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 7 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 7 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında? FED faizi artarsa altın ve döviz ne olur? Kasım ayı FED faiz kararı sonrası altın fiyatları artar mı? KASIM AYI FED FAİZ KARARI! Kasım ayı FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MasterChef Melih kimdir, kaç yaşında ve nereli? MasterChef Melih Berkay Gündüz kaçıncı oldu? FED faiz artarsa borsa ne olur? KASIM AYI FED faiz kararı sonrası kripto para piyasası ne olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.