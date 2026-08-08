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Kartal'da Süratli Otomobil 3 Araca Çarptı: Takla Atıp 100 Metre Sürüklendi

Kartal'da Süratli Otomobil 3 Araca Çarptı: Takla Atıp 100 Metre Sürüklendi
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Kartal'da süratli bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, yokuş aşağı sürüklenerek refüje çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı; anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartal'da yokuş aşağı süratli şekilde inen otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Araç takla atarak 100 metre sürüklendi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde süratli şekilde ilerleyen 34 CDD 450 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, yokuş aşağı kayıp refüje çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların yardımı ile araçta bulunan vatandaşlar dışarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar bölgedeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ve araç kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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