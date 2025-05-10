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Kartal'da Kontrolden Çıkan Araç Yan Yattı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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İstanbul Kartal'da kontrolden çıkan bir araç kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, diğer yolcuların ise zarar görmediği öğrenildi.

Kartal'da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 ölü

İSTANBUL - Kartal'da kontrolden çıkan araç, kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza 03.10 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde 3 yolcu bulunan 34 UK 6825 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarpıp yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yolculardan B.K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü ve diğer yolcularda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahalline gelerek incelemelerde bulundu. İnceleme çalışmaları sırasında cadde bir süre trafiğe kapatılarak trafik akışı başka yoldan verildi. Ekipler çalışmaların ardından olay yerinden ayrıldı. Kaza yapan aracın da yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
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