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Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı Kartal'da iki iş yerinin ortak çatısı alevlere teslim oldu.

Kartal'da iş yerinin çatısı yandı, kısa süreli panik yaşandı

İSTANBUL - Kartal'da iki iş yerinin ortak çatısı alevlere teslim oldu. Tadilat esnasında çıkan ve kısa süreli paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Kartal Portakal Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki iş yerinin ortak çatısında tadilat çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Ayabakan - 3. Sayfa

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