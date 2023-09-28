Kartal'da İETT otobüsünde kadınlar arasında kavga çıktı

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, KARTAL'da seyir halindeki İETT otobüsünde iki kadın yolcunun kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde iki kadının otobüs içindeki kavga ettiği anlar görülüyor.

Kartal'da KM33 hat numaralı seyir halindeki İETT otobüsünde iddiaya göre 2 kadın yolcu arasında koltuk tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kadın yolcular arasındaki koltuk tartışması nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kavgayı otobüsteki diğer yolcular ayırmaya çalışırken kimi yolcular ise olaya tepki gösterdi.