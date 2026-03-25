Kartal'da genç hemşire 6. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kartal'da 26 yaşındaki hemşire, doktor sevgilisi ile birlikte yaşadığı 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Kartal Yalı Mahallesi'nde 19 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, özel bir hastanede hemşire olarak çalışan N.İ.A. (26), 6. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesi üzerine inceleme başlatıldı. İncelemeler sonucu hayatını kaybeden genç kadının erkek arkadaşı Diyetisyen A.A. (53) gözaltına alındı. N.İ.A.'nın birlikte yaşadığı ve olay sırasında evde olduğu belirlenen A.A.'nın ilk ifadesinde, "İ. ile özel bir hastanede bir dönem beraber çalıştık. Daha sonra ben oradan ayrıldım. Ama İ. aynı hastanede çalışmaya devam ediyor. Yaklaşık 2 buçuk aydır sevgiliyiz. Olay günü dışarıda birlikte alkol alıp eve geldik. İ. mekanda anormal hareketlerde bulununca kalkmak zorunda kaldık. Eve gidince alkol etkisiyle biraz sözlü tartışma yaşadık. Ben banyoya girdim, çıktığımda salon camı açıktı. Aşağı baktığımda İ. yerde yatıyordu. Görür görmez ambulansı ve polisi aradım" dediği öne sürüldü.

Adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

