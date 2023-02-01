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Kartal'da gemide iş kazasında ölen mürettebatın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da gemide iş kazasında ölen mürettebatın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Kartal açıklarında bulunan bir gemide ambar kapakları arasına sıkışarak hayatını kaybeden bir mürettebatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal açıklarında bulunan bir gemide ambar kapakları arasına sıkışarak hayatını kaybeden bir mürettebatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kartal açıklarında bulunan İbrahim Şimşek isimli gemide saat 15.15 sıralarında geminin güvertesinde bulunan ambar kapaklarının arasına 40 yaşındaki Cemalettin Şener adlı işçi sıkıştı. Kapaklar arasına sıkışan Şener hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şener'in cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adli Tıp Kurumu İbrahim Şimşek 3. Sayfa Haberler

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