Kartal'da Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı

Kartal'da Feci Kaza: 5 Kişi Yaralandı
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İstanbul Kartal'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, bir aracın refüje çıkarak karşı istikamete savrulmasıyla oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kartal'da feci kaza: 5 yaralı

İki araç çarpıştı, araçlardan biri refüje çıkarak karşı istikamete savruldu

İSTANBUL - Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Çetin Emeç Bulvarı Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadıköy istikametinde seyir halinde olan 06 AUD 63 plakalı Audi marka otomobil aynı istikamette seyreden 34 HAY 148 BYD markalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan otomobil refüje çıkarak ağaçları devirip karşı istikamete savruldu. 06 AUD 63 plakalı araç ise refüje çıkarak takla attı.

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki sıkışarak yaralananları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan 06 AUD 63 plakalı araçtan çıkan alkol şişeleri dikkat çekti. Kaza nedeni ile polis ekipleri yolu bir süreliğine trafiğe kapattı. Kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluşurken kaza yapan araçların yoldan çekilmesi ile trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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