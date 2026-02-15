Haberler

Kartal'da aşırı hız faciaya neden oldu: 2 ağır yaralı

Kartal'da aşırı hız yaptığı iddia edilen bir otomobil, virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kartal'da meydana gelen kazada, aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada araçta bulunun 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde R.P. yönetimindeki 34 SA 6195 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında park halinde bulunan 3 araca çarptı, ardından takla attı.

Kazada araç sürücüsü R.P. ile araçta yolcu olarak bulunan K.K. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı ise sürücünün aşırı hızlı olduğunu ifade etti. Tanık, "Sol şeritten süratli bir şekilde geldi tam viraja alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybedip önce araçlara çarptı, sonra da takla attı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

