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Kartal’da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi

Kartal’da alev alev yanan market kullanılamaz hale geldi
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Kartal’da 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kartal'da 5 katlı bir binanın altında bulunan markette çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığı yangında market kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 07.00 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Alevler binaya da sirayet ederken çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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