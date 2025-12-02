Kartal Anadolu Adliyesi önünde iki aile arasında yumruk yumruğa kavga çıktı

Kartal Anadolu Adalet Sarayı önünde iki aile arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü kavga çıktı. Kavgada taraflar birbirlerine yumruklarla saldırırken, bir kadın saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi.

Olay, Kartal Anadolu Adliyesi önünde gündüz saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, adliyenin otopark kısmında iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma bir anda kavgaya dönerken, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bu sırada bir vatandaş öfkeli kalabalığın arasında kalarak uzun süre boyunca yumruklandı. Kavga esnasında bir kadın da, başka bir kadın tarafından saçlarından tutularak yerlerde sürüklendi. Taraflar, çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından güçlükle ayrıldı. - İSTANBUL