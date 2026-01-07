Haberler

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında yangın

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kartal'da bir 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

Kartal'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Orta Mahalle Ali Fuat Cebesoy Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında meydana geldi. Binanın çatısından bilinmeyen bir nedenle birden alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangın büyüyerek tüm çatıyı sardı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişiye ise olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale yapıldı. Durumunun ağır olmadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mahalle sakini Yasin Kılıç, "Ben karşı binada oturuyorum. Bir anda odamın içi sapsarı oldu. Farklı bir şey oldu sanıp korktuk. Sonrasında bir baktım binadan alevler yükseliyor. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı bir şekilde müdahale etti. Allah'a şükür bir can kaybı yok" dedi.

Batuhan Çolak isimli vatandaş ise, "Balkona çıkmıştım. Buradaki caminin arkasından ateşler yükselmeye başladı. Korktuk. Şükürler olsun can kaybı ve yaralı yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Suriye adım adım yeni savaşa gidiyor! Terör örgütü YPG ile şiddetli çatışmalar

Komşu adım adım yeni savaşa gidiyor! Çatışmalar şiddetlendi
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti

Şehrin göbeğinde kan donduran görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı