İstanbul'da dehşet! Bir evde 2 genç kız ölü olarak bulundu, intihar eden erkek ise hastaneye kaldırıldı 3. Sayfa Haberleri İstanbul'un Kartal ilçesinde bir evde 2 genç kız ölü olarak bulundu, bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan bir erkek ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kartal'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kan donduran olayda, eski erkek arkadaşı Mustafa P.'nin evine giden Dilara G. ve arkadaşı Cansu D. evde ölü bulundu. İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ Bileklerini keserek intihar teşebbüsünde bulunan Mustafa P. isimli şahsın ise hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. İNCELEME SÜRÜYOR Polislerin ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi 3. Sayfa Haberler

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