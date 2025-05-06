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Karşıyaka'da Yağma ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama

Karşıyaka'da Yağma ve Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gerçekleşen operasyonda, yağma, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin adreslerinde otomatik silah, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağma, tehdit ve kurşunlama olaylarına karışan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, otomatik silah, tabancalar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, ilçede çeşitli yağma, silahla tehdit ve kurşunlama olaylarını gerçekleştiren şüphelilere ait adres belirlendi. Polis ekipleri tarafından 3 Nisan tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, 'akrep' olarak tabir edilen bir otomatik tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 318 fişek ve 45 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alınırken, şüphelilerden Ö.A.'nın (31) 18 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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