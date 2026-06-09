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Karne sevinci yaşayacaktı, 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü

Karne sevinci yaşayacaktı, 8. sınıf öğrencisi bıçaklanarak öldürüldü
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İzmir Karşıyaka'da husumet nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, iki gün önce Karşıyaka Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taraflar arasında daha önceden var olan husumet nedeniyle sahil bandında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C. yanında bulundurduğu kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i (15) ağır yaraladı. Kavgaya C.C.'nin yanında bulunan 19 yaşındaki D.K. de dahil oldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erdem Demir, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

2 tutuklama

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, cinayeti gerçekleştirdiği tespit edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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