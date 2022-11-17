Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 genç kıza otomobil çarptı

Denizli'de ana yolda karşıya geçmek isteyen 2 genç kıza seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan gençlerden biri ağır yaralanırken, sürücü ise gözaltına alındı.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Ankara istikametine doğru giden H.K. (22) idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan S.G. (21) ile P.L.'ye (21) çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kızlar savrularak yere düştü. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, kan kaybeden yaralıları hastaneye kaldırdı.

Bir süre tek şerit halinde trafik akışının sağlandığı kaza yerinde sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil ise incelemelerin ardından otoparka çekildi. Hastaneye kaldırılan S.G.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. - DENİZLİ