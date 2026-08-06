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Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Kayseri'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek ticari araçla çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Keykubat Mahallesi Taha Carım Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ç.Ç. (18) idaresindeki 38 ALM 654 plakalı otomobil karşı şeride geçerek M.Ü. (32) idaresindeki 38 AAR 724 plakalı ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada M.Ü. hafif şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Ç.Ç. de ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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