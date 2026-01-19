Haberler

Kars'ta ekipler kar engelini aşarak hasta vatandaşa ulaştı

Güncelleme:
Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde, hasta bir vatandaş için ekipler karla mücadele ederek ambulansta ulaştırmayı başardı. Ekipler, kar kalınlığının bir metreyi aşmasına rağmen zor şartlara rağmen çalışarak hastayı kurtardı.

Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, kar nedeniyle yolu kapanan köylerden gelen yardım çağrıları üzerine ekipler harekete geçti. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede, ekipler hasta bir vatandaşı hastaneye ulaştırmak için saatlerce mücadele verdi.

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Oyuklu köyünde kronik rahatsızlığı bulunan yaşlı bir vatandaşın durumunun ağırlaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak yoğun tipi nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması, ambulansın ilerlemesini imkansız hale getirdi.

İhbar üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Digor Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve 112 Acil Sağlık personeli sevk edildi. İş makineleriyle karla kaplı yolu açmaya çalışan ekipler, sert tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü anlarda zor anlar yaşadı. Tipinin etkisiyle biriken karın yüksekliği 1.5 metreyi geçmesi bile ekipleri durduramadı.

Yaklaşık 1 saat süren karla mücadelenin ardından yaşlı hastanın evine ulaşıldı. Yaşlı hastaya ilk müdahale evinde yapıldı. Daha sonra ambulansa alınan hasta hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı hastanın durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
