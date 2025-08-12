Kars'ta Yangın Şüphelisi Yakalandı

Önceki gün Kars Kalesi'nin alt kısmında bulunan 8 dönümlük arazi çıkan ot yangının şüphelisi yakalandı. Yakalanan şüphelinin 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Kars'ta 10.08.2025 günü Kars Kalesi'nin alt kısmında bulunan 8 dönümlük arazideki otluk alanda çıkan, Kars Kalesi Işıklandırmalarının zarar gördüğü yangın ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli dallarında uzman ekipler tarafından olay yerindeki kamera görüntüleri tek tek incelendi. Ekipler tanık beyanları dinledi ve olayın zanlısını tespit etti.

Daha sonra harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayın şüphelisi ve çeşitli suçlardan 27 suç kaydı olan Ö.Y. (21) düzenlendiği operasyonda kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak Kazımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne Ö.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - KARS