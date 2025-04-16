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Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
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Kars'ta yakalanan İranlı kurye, içinde 102,04 gram metamfetamin bulunan uyuşturucu madde ile polise yakalandı. Kurye ifadesi sonrası düzenlenen operasyonda 2 uyuşturucu taciri de yakalandı ve tutuklandı.

Kars'ta geçtiğimiz günlerde makatında sakladığı uyuşturucu madde ile yakalanan İranlı kurye ifadesini verdi, 2 uyuşturucu taciri polisin düzenlediği operasyonla otogar da yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara operasyon düzenlenmişti . Otobüste yakalanan R.K. (45) isimli İran uyruklu kadın kuryenin ise makatından uyuşturucu çıkmıştı.

Bu üzerine harekete geçen narkotik polis, İranlı kuryeyi sorguya aldı. Bedeninde 102,04 gram Metamfetamin ile yakalanan kuryenin ifadesinin ardından düğmeye basan polis, uyuşturucu maddenin teslim edileceği F.K. (27) ve S.A. (25) isimli şüphelilere yönelik otogara operasyon düzenleyerek yakaladı.

Gözlatına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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