Kars'ta Uyuşturucu Taciri Yolcu Otobüsünde Yakalandı

Güncelleme:
Kars'ta bir yolcu otobüsünde yapılan operasyonda 25 yaşındaki E.Y. isimli şüphelinin üzerinden 605,54 gram Skunk maddesi çıktı. Şüpheli, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı.

Kars'ta bir yolcu otobüsünde seyahat eden yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri seyir halindeki bir otobüse operasyon düzenledi.

Bir süre yolcu otobüsünü takibe alan narkotik ekipleri, uygun bir noktada otobüsü durdurdu. Otobüste yolcu olarak bulunan E.Y. (25) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve valizinde yapılan aramada,5 parça halinde toplam 605,54 gram Skunk maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
