Kars'ta Uyuşturucu Taciri Yakalandı

Kars'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda hakkında "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş. (25) yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B. Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS