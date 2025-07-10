Kars'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Kars'ta Uyuşturucu Taciri Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta polis, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda 47 yaşındaki G.A.'yı yakaladı. Üst aramasında 24,60 gram Metamfetamin bulunan G.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'ta polis uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, "Sokak Satıcıları" (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda uyuşturucu taciri G.A. (47) yakalanarak gözaltına alındı.

G. A.'nın yapılan üst aramasında 24,60 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen G.A. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı mahkemece, "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti’den Selahattin Demirtaş için Meclis'e başvuru

DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi! Meclis'e başvurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TMSF, Dilan-Engin Polat çiftinin şirketlerinde denetim kayyumu oldu

Polat çiftinin şirketleri geri mi verilecek? Mahkemeden kayyum kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.