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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 6,45 gram esrar ve suçtan elde edilen 1000 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kars'ta polis bir aparta uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce il merkezinde Sokak Satıcıları (Torbacı) olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 1 aparta operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 3 parça halinde toplam 6,45 gram esrar, bin lira suçtan elde edilen gelir ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen K.C. (21) ve M.K. (20) "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Polis Hukuk kars Suç

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