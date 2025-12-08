Haberler

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
Güncelleme:
Kars-Selim-Sarıkamış Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kars-Selim- Sarıkamış Karayolu Kümbetli köyü kavşağında meydana geldi. Kars'tan Sarıkamış istikametine giden otomobil, bir başka otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kazada araçta sıkışan vatandaşları sıkıştıkları yerden çıkardı. İlk tedavileri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

