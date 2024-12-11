Kars'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kars- Digor karayolunda meydana geldi. Havanın sisli yolunda kaygan olması kazayı beraberinde getirdi. Kars-Digor karayolu kavşağında 2 aracın karıştı kazada 1 kişi araçta sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıyı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahalesi olay yerinde yağılan yaralı daha sonra ambulansla Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi devam ediyor. Kaza ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS