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Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

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Kars'ın Akyaka ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılara müdahale edildi.

Kars'ta 2 hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

KARS - Kars'ta 2 hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza gece geç saatlerde Kars'ın Akyaka ilçesinde meydana geldi. M. B. idaresindeki 07 BFB 406 plakalı hafif ticari araç, Esenyayla köyü girişinde M.T. yönetimindeki 36 AAT 399 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle M.B'nin kullandığı araç, yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan K.A., S.B. ve E. T. yaralandı. Kaza 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Akyaka ve Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Akyaka Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K. A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR DEMİRKAYA - 3.Sayfa
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