Haberler

"Bir Kural Bir Ömür" Uyarısı: Akyaka'da trafik denetiminde hayat kurtaran bilgilendirme

'Bir Kural Bir Ömür' Uyarısı: Akyaka'da trafik denetiminde hayat kurtaran bilgilendirme
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Haftası kapsamında Akyaka'da 'Bir Kural Bir Ömür' sloganıyla bir etkinlik düzenleyerek, trafik kurallarının önemine dikkat çekti. Etkinlikte, emniyet kemeri kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Akyaka İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Trafik Haftası kapsamında vatandaşlara yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. "Bir Kural Bir Ömür" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte trafik kurallarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Akyaka Tren İstasyonu önünde gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri, sürücü ve yayalara trafik güvenliği konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle emniyet kemeri kullanımının önemine dikkat çeken ekipler, aşırı hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği ihlallerinin ciddi kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatan broşürler dağıtılırken, sürücülere dikkatli ve kurallara uygun araç kullanmaları yönünde uyarılar yapıldı. Polis ekipleri, trafik kazalarının büyük bölümünün ihmallerden kaynaklandığını belirterek, küçük bir kural ihlalinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, toplumda trafik bilincinin artırılması ve kazaların en aza indirilmesi amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Akyaka'da gerçekleştirilen farkındalık etkinliği, hem sürücüler hem de yayalar tarafından takdirle karşılanırken, emniyet ekiplerinin Trafik Haftası boyunca benzer uygulamalarına devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'TÜİK' iddialarına yalanlama

TÜİK iddiası gündem yarattı! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
AK Parti kaynakları: Abdullah Öcalan'a statü verilmesi hukuken mümkün değil

AK Parti kurmaylarından gündem yaratacak Öcalan açıklaması
Dünyayı tedirgin eden Hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı! Resmen bile bile lades

Dünyayı tedirgin eden hantavirüsün başlangıcı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Manifest konseri Gaziantep'te büyük gerginliğe neden oldu

Verecekleri konser bir kentimizi karıştırdı! 60 vakıf ayağa kalktı
Hantavirüs alarmı! Gemideki 3 Türk vatandaşı ülkeye getiriliyor

Ölüm gemisinde tehlikeli bekleyiş! Türk yolcular için kritik karar
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi gözyaşlarıyla veda etti

Gözyaşlarıyla veda etti!
Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya

Nükleer kriz yeniden alevlendi! ABD ve Rusya karşı karşıya