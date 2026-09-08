Kars’ta trafik ekiplerinden karayollarında sıkı denetim: 'Hızınızı düşürün, kemerinizi takın'

Kars'ta trafik ekipleri, karayollarında sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, özellikle hız sınırlarına uyulması, seyir halinde cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemerinin takılması konusunda sürücüleri uyardı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önüne geçilmesi amacıyla karayollarında gerçekleştirilen denetimlerde, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlerde ekipler tarafından sürücülere hız sınırlarına uymaları, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve emniyet kemerlerini mutlaka takmaları yönünde bilgilendirmelerde bulunuldu.

Özellikle hız ihlallerinin trafik kazalarında ölüm ve yaralanma riskini artırdığına dikkat çeken ekipler, sürücülerin yol ve hava şartlarını da dikkate alarak hızlarını belirlemeleri gerektiğini hatırlattı.

"Cep telefonu dikkatimizi yoldan almasın"

Trafikte sürücülerin en önemli sorumluluklarından birinin dikkatlerini tamamen yola vermek olduğunu belirten ekipler, seyir halindeyken cep telefonu kullanımının sürücünün dikkatini dağıtarak kazalara davetiye çıkarabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlerde sürücülere ayrıca araç içerisinde bulunan tüm yolcuların emniyet kemeri takmasının hayati önem taşıdığı anlatıldı. Emniyet kemerinin yalnızca şehirlerarası yollarda değil, şehir içindeki kısa mesafeli yolculuklarda da mutlaka kullanılması gerektiği vurgulandı.

"Denetimler kararlılıkla sürecek"

Trafik ekipleri, denetimlerin yalnızca sürücülere ceza uygulamak amacı taşımadığını, temel hedefin trafik kazalarının önlenmesi ve vatandaşların güvenli şekilde seyahat etmesinin sağlanması olduğunu belirtti. Kars'ta karayollarındaki trafik denetimlerinin sürücülerin ve yolcuların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Trafik ekipleri sürücülere bir kez daha, "Hız sınırlarına uyalım, seyir halinde cep telefonu kullanmayalım, emniyet kemerimizi daima takalım" çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı