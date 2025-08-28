Kars'ta Trafik Denetimleri Süreklik Arttırılıyor

Kars'ta trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Kentin belirli noktalarında ve ana caddelerinde gerçekleştirilen kontroller, hem şehir içi hem de şehirler arası trafiğin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

Kars Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerde, sürücü ve araç belgeleri detaylı bir şekilde kontrol ediliyor. Ehliyet, ruhsat ve sigorta gibi zorunlu evrakların yanı sıra, araçların teknik uygunluğu da inceleniyor.

Trafik ekipleri, emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uyulması ve alkollü araç kullanımı gibi hayati önem taşıyan kurallara karşı da sıkı bir denetim uyguluyor.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerin temel amacı, trafik kazalarını en aza indirmek ve tüm yol kullanıcıları için daha güvenli bir ortam oluşturmak. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve denetimler sırasında emniyet birimlerine yardımcı olmaya davet ediyor.

Trafik kontrollerinin, şehrin trafik düzenini sağlamada ve kaza riskini azaltmada önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği ve kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı da ifade ediliyor. - KARS