Kars'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kars'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen kazada bir otomobil tırla çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yol kısa süreliğine kapandı.

Kars'ta tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KARS - Kars'ta tır ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kağızman-Tuzluca-Iğdır karayolunda meydana geldi. Mehmet Ş. yönetimindeki 09 AB 316 plakalı otomobil, Kağızman-Tuzluca kara yolu Akçay Köprübaşı jandarma uygulama noktasında mevkiinde, Cesim B. idaresindeki 36 ABK 456 tır ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan İshak Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Ş. ile Bahar Ş., Kağızman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Kağızman-Tuzluca-Iğdır karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla Kağızman-Tuzluca-Iğdır karayolu ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN ÇAĞLAR - 3.Sayfa
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