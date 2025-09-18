Kars'ta Milli Eğitim Müdürü İsim Kullanılarak Dolandırıcılık Girişimi

Kars'ta, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'nın ismi kullanılarak iş insanlarından "proje" bahanesiyle para talep edilerek dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, bazı iş insanlarını arayarak Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yapılacağı öne sürülen projelere destek amacıyla para talebinde bulundu.

Şüphelilerin kısa mesaj yoluyla da ulaştığı iş insanları, durumu Kars İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya'ya bildirdi. Kaya, herhangi bir projeleri olmadığını belirterek, bu tür taleplerin dolandırıcılık girişimi olduğunu ifade etti. Kaya, vatandaşlara bu tür mesajlara itibar edilmemesi uyarısında bulundu.

Olayla ilgili olarak Nevzat Kaya'nın, dolandırıcılık girişiminde bulunan kişi ya da kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi. - KARS