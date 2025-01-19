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Kars'ta Kömürlük Yangını: Hayvanlar Telef Oldu

Kars'ta Kömürlük Yangını: Hayvanlar Telef Oldu
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Kars'ta bir kömürlükte çıkan yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Kars'ta kömürlükte çıkan yangın korkuttu. Kömürlükte bulunan hayvanlar ise yanarak telef oldu.

Olay, Kars merkez Bülbül Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülselam Tepe'ye ait olan kömürlükte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek önce kontrol altına aldı, daha sonra ise soğutma çalışması yaptı. Yangında 1 kuzu ve çok sayıda kümes hayvanı telef oldu.

Öte yandan yangının kömürlükte bulunan sobadan çıktığı belirlendi. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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