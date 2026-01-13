Haberler

Kars'ta hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı

Kars'ta hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı
Güncelleme:
Kars'ta jandarma ekipleri, toplam 9 yıl 19 ay hapis cezası bulunan üç kişiyi yaptıkları operasyonla yakaladı. Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Kars'ta haklarında toplam 9 yıl, 19 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda, Kasten Yaralama TCK-86/1 suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Akyaka ilçesinde, Kasten Yaralama TCK-86/1 suçundan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişiyi Kars'ta ve Kasten Yaralama TCK-86/1 suçundan 3 yıl, 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kararı bulunan 1 kişi ise Sarıkamış'ta yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız, aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmektedir" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
