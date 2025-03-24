Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin

Sokak olayları, Erdoğan'ı çok kızdırdı! Özgür Özel'e çağrısı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a 'pamuk şeker' tepkisi

Mansur Yavaş'ın "pamuk şeker" çıkışına Erdoğan'dan sert tepki
Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı

İsrail'in yeniden başlayan saldırıları BM'yi korkuttu

Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Kars'ta Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta hakkında kasten öldürme suçundan 11 yıl, 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı. Jandarma, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Kars'ta hakkında kasten öldürme suçundan hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "Kasten Öldürme" suçundan 11 yıl, 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arama kaydı bulunan 1 kişi saklandığı yerde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Konuyla ilgili Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı olarak; aranan şahısları yakalamak, halkımızın can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak maksadıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalışarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz" denildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title