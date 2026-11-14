Kars'ta Karadağ Tabya'da saklanan 54 düzensiz göçmen operasyonla yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kars'ta gözlerden uzak tarihi Karadağ Tabya'yı mesken tutan 54 düzensiz göçmen, polisin dikkatli saha çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı. Metruk yapıda saklandıkları belirlenen göçmenler, polis ekiplerinin operasyonuyla bulundukları yerde gözaltına alındı.

Kars'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, tarihi tabyalarda dikkat çeken bir operasyonla sonuçlandı. Kentin tarihi yapılarından Karadağ Tabya içerisinde gözlerden uzak şekilde saklandıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin yeri, Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla tespit edildi.

"Polisin dikkatli takibi sonuç verdi"

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı suçlarının ortaya çıkarılması amacıyla saha çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda Karadağ Mahallesi'nde bulunan tabyaya düzensiz göçmenlerin getirileceği yönünde bilgiye ulaşan ekipler, bölgede çalışma başlattı. Yapılan dikkatli takip, saha araştırması ve incelemeler sonucunda göçmenlerin tarihi Karadağ Tabya içerisinde saklandıkları belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözlerden uzak tabyada saklanan 54 düzensiz göçmeni yakaladı. Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen göçmenler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan 54 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçlarına karşı mücadelenin etkin ve kararlı şekilde artarak devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı