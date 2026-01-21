Haberler

Kars'ta kara saplanan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Kars'ın Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde etkili olan kar ve tipi, araçların yoldan çıkmasına neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar traktörleriyle yardıma koşarak araçları kurtardı.

Kars'ta kar ve tipiden dolayı kara saplanan araçları vatandaşlar traktörleriyle çekerek kurtardı.

Kars'ın Akyaka ve Arpaçay ilçelerinde etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Görüş mesafesinin olmadığı yollarda çok sayıda araç yoldan çıkarak şarampole düştü. Araçların yardımına ise bölgedeki köylerde traktörü ve iş makinesi bulunan vatandaşlar koştu.

Şarampole düşen 2 otomobil traktör ile 1 minibüs ise iş makinesi ile çekilerek kurtarıldı. Akyaka ilçesinde de bir hafif ticari aracın motor kısmına ısınmak için giren kedi, sürücünün dikkati ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. - KARS

