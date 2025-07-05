Kars'ta Kamyona Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kars'ta Kamyona Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil kamyona çarparak takla attı. Kazada sürücü ve yolcu ağır yaralandı, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kars'ta kamyona çarpan otomobil takla attı. Feci kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. T. C. C. idaresindeki 23 AEK 391 plakalı otomobil, Kars-Erzurum kara yolu Asbuğa köyü bölgesinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 DAA 221 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla otomobilde sürücü T. C. C. ile yolcu S.T. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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