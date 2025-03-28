Kars'ta Kadın Kılığına Giren Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kars'ta birçok suç kaydı bulunan S.K., yakalanmak için kadın kılığına girip Harakani Havaalanı'na geldi. Güvenlik kamerası görüntüleri zanlının eniştesi ile birlikte havaalanına gelişini ve yakalanma anını gösteriyor.
Kars'ta kadın kılığında yakalanan zanlının görüntüleri ortaya çıktı
KARS - Kars'ta kadın kılığında havaalanında yakalanan zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kars'ta birçok suç kaydı bulunan ve kaçmak için kadın kılığına giren S.K., 'eşim' dediği eniştesi H.İ. ile birlikte Harakani Havaalanı'na gelirken, güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde S.K.'nın eniştesi H.İ. ile birlikte havaalanına geldiği, x-ray cihazından geçtiği ve yakalandığı anlar yer aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - 3.Sayfa