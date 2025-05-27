Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi
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Kars'ta KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 130 bin boş makaron, 310 paket sigara, 105 litre etil alkol, 27 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'ta KOM ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı türün mamulü ve etil alkol ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince çok sayıda adrese aynı anda "kaçakçılık operasyonu" düzenlendi.

KOM ekiplerince düzenlenen operasyon yapılan aramada gümrük kaçağı; 130 bin boş makaron, 310 paket sigara, 105 litre etil alkol, 27 elektronik sigara ve 4 cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altın alındı.

Kaçakçılık olayı ilgili olarak 14 şüpheli gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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