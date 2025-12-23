Kars'ta kaçakçılık operasyonu: Çok sayıda tütün ve elektronik malzeme ele geçirildi

Kars'ta kaçakçılık operasyonu çok sayıda kaçak tütün mamulü ve elektronik malzeme ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezi ile Digor, Kağızman ve Sarıkamış ilçelerinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlen operasyonlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 142 bin 300 boş ve doldurulmuş makaron, 84 elektronik iş aleti, 59 kilo 650 gram nargile tütünü, 162 elektronik aksesuar, 242 paket sigara ve 107 kilo kıyılmış tütün ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olay ilgili şüpheli 26 kişi yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheli 26 kişi hakkında, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - KARS