Haberler

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin Boş, 21 Bin 760 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin Boş, 21 Bin 760 Dolu Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı tütün ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 100 bin boş ve 21 bin 760 dolu makaron ele geçirdi. İki kişi gözaltına alındı.

Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 bin boş, 21 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada100 bin boş makaron ve 21 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı

"Cinsiyet değişimi" iddiası gündem oldu, bakanlıktan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği kaçırdığını itiraf etti, yakınları inanamadı: Sana iftira attılar

Skandal itirafı bile ailesini ikna etmedi: Sana iftira attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.