Kars'ta Kaçakçılık Operasyonu: 100 Bin Boş, 21 Bin 760 Dolu Makaron Ele Geçirildi

Kars'ta düzenlenen operasyonda 100 bin boş, 21 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve tütün mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada100 bin boş makaron ve 21 bin 760 doldurulmuş makaron ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - KARS